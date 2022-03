Kommentar zum Trainer-Wechsel bei Hertha: Geht das Magath-Experiment schief, ist auch Bobic gescheitert

Er ist wieder da! Felix Magath ist zurück auf seiner geliebten Bühne Fußball-Bundesliga. Auf der er fast immer erfolgreich war, ob als Spieler oder Trainer. Diesmal also die Hauptstadt, der selbst ernannte "Big City Club" Hertha BSC, seine zehnte Station im Oberhaus. Viele konnten es nicht glauben, als die Nachricht am Sonntagabend aufploppte, auch ich nicht – aber irgendwie konnte ich Fredi Bobic dennoch verstehen.

Denn jeder, der mal mit oder unter Magath gearbeitet hat, weiß, was diesen Mann auszeichnet: Er ordnet seinen Zielen alles unter – und verlangt das auch von seinen Spielern. Er besitzt eine unfassbare Autorität, mit denen er auch den größten Kritiker oder Pessimisten überzeugen und mitnehmen kann – man muss sich nur darauf einlassen. Er ist knallhart gegen sich selbst und andere – und er will immer gewinnen. Selbst beim Journalistenkick rannte er sich die Lunge aus dem Leib, grätschte und legte die Regeln gerne mal so aus, dass es am Ende doch zum Sieg reichte.