Kommentar: Vier Trainerentlassungen nach dem 2. Spieltag – das falsche Signal in der Corona-Krise

Boris Schommers sagte nach der 0:3-Niederlage gegen Türkgücü München, die ihn letztlich seinen Job als Kaiserslautern-Trainer gekostet hat , einen schlauen Satz: "Jetzt geht es darum, die Ruhe zu wahren." Der ehemalige Nürnberg-Coach bezeichnete es zudem als "Schwachsinn", schon nach dem 2. Spieltag der Saison über drohende Unruhe im Verein zu philosophieren. Auch wenn sich seine Entlassung und die fast zeitgleichen, aus unterschiedlichen Beweggründen getätigten Rauswürfe seiner drei Kollegen Michael Schiele , der die Würzburger Kickers doch gerade erst zum Aufstieg in die 2. Liga geführt hatte, Achim Beierlorzer (Mainz 05) sowie David Wagner (Schalke) angedeutet hatten: Schommers hat recht. Und es wird immer deutlicher, dass der Profi-Fußball trotz aller Beteuerungen aus der Corona-Krise wenig gelernt hat.

Vier Trainerentlassungen nach dem 2. Spieltag: Dass Fußball ein schnelllebiges Geschäft bleibt, war klar – diese Dimension in Zeiten der Corona-Pandemie mit ihren heftigen Folgen für die Finanzen der Vereine ist dann doch erstaunlich. Da setzen die Vereinsverantwortlichen lieber einen schnellen Impuls, zahlen lieber die nächste Abfindung und klammern sich an die Hoffnung, die Mannschaft (kurzfristig) mithilfe des nächsten Trainers wieder in die Spur zu bekommen.