Kommentar zum Transfer-Sommer: Darum blieb das große Beben aus

Fällt er oder fällt er nicht? Er fiel nicht. Der so häufig zitierte Dominostein, der alles ins Rollen bringen sollte - vor allem den Rubel. Neymar wechselte nicht.

In dieser Transferperiode verging kein Tag, an dem nicht über einen möglichen Wechsel des brasilianischen Superstars von Paris St. Germain spekuliert und diskutiert wurde. Bis zuletzt sah es nach einer Rückkehr zum FC Barcelona aus - doch auch daraus wurde nichts. Und weil Neymar blieb, blieb auch das allerorts prognostizierte weltweite Transferbeben aus, welches sein Verkauf in Gang setzen sollte.