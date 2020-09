Kommentar: So lässt sich bei den Recken kein Handball-Spitzensport entwickeln

Die Corona-Camouflage hat die schwelenden Streitigkeiten in Hannovers Sportwelt in den vergangenen virusbelasteten Wochen und Monaten wunderbar überschminkt. Schlagworte wie Solidarität und Miteinander bestimmten den Überlebenskampf der Topvereine in den Profiligen. Intensiv entstanden Szenarien für die Post-Corona-Zeiten.

Kein Verein konnte verbindliche Planungen erstellen. Mittlerweile führt ungeachtet des zunehmenden Infektionsgeschehens der Weg in kleinen Schritten zurück in den Liga-Alltag. Doch eben jener mit großen Anstrengungen entwickelte Weg legt die alten Wunden wieder offen.