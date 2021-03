Recken-Meinung: Geduld mit den jungen Talenten zahlt sich immer mehr aus

Mit Zuschauern hätte es gegen Magdeburg vielleicht sogar zu einem Punkt gereicht, so aber steht für die Recken am Ende ein 27:29. SPORTBUZZER-Redakteur Stefan Dinse kommentiert, dass dennoch vieles besser klappt als in der ersten Saisonhälfte - und sich die Geduld mit den Talenten auszahlt.