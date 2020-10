Kommentar: Es ist noch Luft nach oben - aber das neue Recken-Gefühl stimmt

„Ooohh, wie ist das schön“, sangen die Recken-Fans. So etwas hatten sie tatsächlich lange nicht gesehen. 207 Tage war es her, dass Hannovers Tophandballer bei einem Pflichtspiel in der Arena aufliefen. Damals gegen Göppingen. Der letzte Heimsieg liegt sogar noch weiter zurück. Am 9. Februar gegen Ludwigshafen.

Im März folgte die Corona-Unterbrechung, später sogar der Abbruch der Saison. Fans und Spieler mussten nach der besten Spielzeit aller Zeiten und einem wahren Reckenrausch durch einen kalten Entzug. Ewigpause, Kurzarbeit, Verzicht auf Gehalt und Europa. Verletzungspech. Zuletzt sogar noch eine von Arena-Eigner Günter Papenburg völlig unnötig aufgemachte Hallen- und Nebenkosten-Baustelle – die Recken und ihr Umfeld sind durch eine schwere Zeit gegangen. Umso wichtiger war nach dem Corona-Chaos-Sommer ein sportlich geglückter Start.