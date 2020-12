Recken-Kommentar: TSV überzeugt mit Lichterkette und sportlichen Lichtgestalten

Klar, früher war mehr Lametta, wenn die Recken zum Fest gewonnen haben. Mehr Zuschauer bedeuten eben mehr Glanz und Freude. Aber unter diesen besonderen Umständen haben die Handball-Profis das Beste daraus gemacht an diesem vorweihnachtlichen Geisterspiel gegen Lemgo.

Mit dem höchsten Sieg in dieser Spielzeit haben die Recken für ein ruhiges Weihnachtsfest gesorgt. Bestätigen sie diese Leistung am zweiten Feiertag, können sie sogar mit dem SC Magdeburg Schlitten fahren. Ungeachtet der noch fehlenden Konstanz des drittjüngsten Teams der Bundesliga: Den Recken ist noch einiges zuzutrauen in dieser Saison, das haben sie abermals gezeigt. Und wohl vielen ihrer Fans dürfte auch vor dem Fernsehschirm warm ums Herz geworden sein. Zumal es verspätete Geschenke geben dürfte, auf die sie warten. Eines davon ist die Vertragsverlängerung mit Chefcoach Carlos Ortega.