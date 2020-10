Kommentar: Umgang mit Corona im Amateursport – Vereine benötigen besonderen Schutz

Diese Leistung kann eigentlich nicht ausreichend genug gewürdigt werden. Es ist überaus beeindruckend, mit welcher Disziplin und Hingabe die Sportvereine in Hannover und der Region es schaffen, in diesen komplizierten und noch komplizierter werdenden Corona-Zeiten den Spiel- und Trainingsbetrieb aufrechtzuerhalten. Vor einigen Monaten wussten einzig studierte Hygieneexperten, wie ein entsprechendes Konzept auszusehen hat.

Heute bildet ein vielseitiges Papier zusammen mit verantwortungsvollen Trainern und Betreuern, die im stürmischsten Gewusel die Einhaltung der Regeln beachten, die Grundlage für alles. Genau jetzt, wenn die Fallzahlen exponentiell zunehmen, das Wetter die Sportler in die Hallen treibt, ein zweiter Lockdown diskutiert wird, zeigt sich die herausragende Bedeutung des Vereinslebens. Ein zentraler Punkt in der Umsetzung eines jeden Hygienekonzeptes ist und bleibt aber die Vernunft der Menschen. Und diese Verantwortung lässt sich nicht abschieben. Im Stadion auf der Fantribüne ebenso wenig wie in der Dreifeldhalle in Hannovers Südstadt.