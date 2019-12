Kommentar: Unmut, Hoffnung, Begeisterung - die Recken elektrisieren!

Ein Handball-Spiel mit Recken-Beteiligung ersetzt jeden Krimi. Die Hannoveraner fügten ihren Aufholjagden gegen Flensburg, Mannheim und Ludwigshafen gestern die nächste Nervenschlacht hinzu. Neun Tore Differenz in 30 Minuten – das spricht für eine Moral, die in der Bundesliga ihresgleichen sucht.

Ab an die Kasse!

8620 Zuschauer in der Tui-Arena an einem Donnerstagabend: Diese Resonanz erzielen wenige Gastspiele. Die Recken passen perfekt in die Multifunktionsarena, und dieser Auftritt wird zu einem ausverkauften Haus am zweiten Weihnachtsfeiertag führen. Die Fans, die dann den nächsten Recken-Krimi miterleben wollen, sollten den Kartenkauf nicht dem Weihnachtsmann überlassen. Selbst ist der Mann und die Frau – wie bei den Recken.