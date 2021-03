Kommentar zum Bielefeld-Knall: Der Rauswurf von Neuhaus ist nicht nachvollziehbar

Trainerentlassungen gehören zum Fußball-Business, das ist klar. In den meisten Fällen ist der Wechsel zu einem neun Chefcoach auch nachvollziehbar – bei Arminia Bielefeld ist er das nicht. Uwe Neuhaus übernahm den Klub im Keller der 2. Liga, führte ihn der vergangenen Saison souverän zum Aufstieg auf aktuell Platz 16 (Relegationsplatz) in der Bundesliga und damit hat die Arminia noch alle Chancen, die Klasse zu halten.

Laut Aussage des Klubs hatte man eh vor, sich im Sommer von dem 61-jährigen Trainer zu trennen , "aufgrund der aktuellen Entwicklungen haben wir gemeinsam entschieden, den geplanten Wechsel jetzt vorzuziehen", sagte Sport-Geschäftsführer Samir Arabi zur Entlassung. Die aktuelle Entwicklung, die Arabi meint, ist, dass die Arminia in den letzten fünf Spielen nur einen Punkt geholt hat und dazu jeweils immer mindestens drei Gegentore kassiert hat. Das ist natürlich auch für einen Aufsteiger keine gute Quote.

Vier der letzten fünf Liga-Gegner der Arminia hießen allerdings Eintracht Frankfurt, Bayern München, VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund. Also die Plätze eins, drei, vier und fünf in der aktuellen Bundesligatabelle. Mit ganz deutlichen Siegen dürften die Arminia-Verantwortlichen in den Partien wahrscheinlich nicht gerechnet haben.