Kommentar: Verbände müssen endlich durchgreifen – Komplett-Ausschluss für Russland in allen Sportarten!

Man kann wirklich nur den Hut ziehen vor den vielen, vielen Menschen, die in diesen schlimmen Tagen so viel Mut beweisen, so viel Courage, wenn sie - wie in so vielen russischen Städten am Wochenende geschehen - auf die Straße gehen um gegen die widerwärtigen Aktionen ihres Staatschefs Wladimir Putin zu demonstrieren.

