Kommentar: Stuttgarts Angst vor dem 96-Abspeckprogramm

Ziemlich genau drei Jahre her, als die beiden Bundesliga-Absteiger die Hinrunde der 2. Liga weit oben in der Tabelle abschlossen. Hannover war Zweiter vor Stuttgart, beide hatten 32 Punkte, 96 war um drei Tore besser. Auf Platz eins standen die blau-gelben Freunde aus Braunschweig, die durch einen späten Schicksalsschlag in Bielefeld am Ende auf den Relegationsplatz rutschten. Der VfB und 96 stiegen direkt wieder auf, so gehörte sich das seinerzeit für langjährige Bundesligisten, die den Abstieg einfach finanziell ignorierten und so mal schnell ihren Betriebsunfall korrigierten.