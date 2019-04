Kommentar zum VfB Stuttgart: Markus Weinzierl hat seine Entlassung selbst forciert

Am Ende war der Glaube weg. Der Glaube des VfB Stuttgart an Markus Weinzierl, der Glaube des Trainers an seine Mannschaft und wohl auch der Glaube der Mannschaft an ihren Trainer. Die 90 Minuten beim FC Augsburg lieferten den Beleg dafür, dass bei den Schwaben nichts mehr zusammenpasste. Kein Kampf, kein Auflehnen, kein gar nichts. Ein Team, in dem jeder für jeden alles gibt und in dem sich die Profis bedingungslos für einen angeschossen Coach einsetzen, lässt sich bei einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt nicht mit 0:6 aus dem Stadion schießen.

Folglich war die am Samstagabend erfolgte Trennung von Weinzierl alternativlos - zumindest dann, wenn man sich in Stuttgart noch Resthoffnungen auf den Verbleib in der Bundesliga machen will. Dass es im Innenleben nicht mehr wirklich stimmte, zeigten nicht nur die schon in den Vorwochen immer wieder enttäuschenden Ergebnisse. Auch manch Aussage Weinzierls wirkte nicht gerade glücklich. Schon am vergangenen Mittwoch stellte er seine Mannschaft an den Pranger.

Weinzierl distanzierte sich von der Mannschaft

"Bin ich schuld daran, dass wir vorne die Tore nicht machen und dass wir hinten Fehler machen?", schimpfte der 44-Jährige. Im Kontext seiner Aussagen wirkte dies wie eine Medienschelte. Lässt man seine rhetorisch gemeinte Frage allein auf sich wirken, bekommt sie eine andere Bedeutung. Weinzierl distanzierte sich von dem, was in seinem Team schon lange schief läuft. Will man die Frage beantworten, muss man wohl schlussfolgern: Ja, zumindest in Teilen ist der Trainer schuld daran, wenn es hinten und vorne nicht läuft. Dieser Verantwortung muss man sich stellen.

Das sind die möglichen Nachfolger von Markus Weinzierl beim VfB Stuttgart Nico Willig übernimmt den VfB bis zum Ende der Saison, danach dürfte es eine neue Lösung geben. Im Jahr 2015 hat er zusammen mit Domenico Tedesco, Alexander Nouri und Kenan Kocak die Ausbildung zum Fußballlehrer erfolgreich abgeschlossen. Aktuell ist der 38-Jährige Trainer der U19 der Schwaben. ©

Anzeige

LESENSWERT

Nach der Packung am Samstag sagte Weinzierl dann bei Sky: "Es gibt für mich keine Erklärung. Da kann man sich als Trainer nur für seine Mannschaft entschuldigen." Auch das klingt nicht nach Einheit. Im besten Fall ist der Coach ein Teil des Teams. Entschuldigungen gelten dann kollektiv. Für jeden. Weinzierl holte in seinen 23 Spielen als Stuttgarter Trainer im Schnitt magere 0,7 Punkte. Eine unentschuldbare Bilanz.

Schafft der VfB nach der Weinzierl-Entlassung den Klassenerhalt? Hier abstimmen!

Mehr anzeigen

ANZEIGE: Hoodie und T-Shirt mit deinem Vereinsnamen! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.