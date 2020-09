Er ist zurück: Der Stadionzuschauer bei einem 96-Spiel. In Osnabrück schien mit 3200 Fans (einige Hannover-Gesichter hatten es ebenfalls reingeschafft) fast alles so zu sein wie früher, bevor ein Virus die Stadien leerfegte. Die Fankurven stehen zwar noch leer. Aber „Pfuis“ und „Buhs“ für Hannover-Profis, Applaus für heimische Spieler – „Vauf-Eff-Eeehel“-Chöre, so war das früher bei Auswärtsspielen und so ist es wieder.

Aber es fühlt sich eng an auf der Tribüne, ungewohnt und fast unangenehm eng nach so vielen Monaten des verordneten und nötigen Abstands. Es roch nach Wurst an der Bremer Brücke – und es hört sich so an, dass es um die Wurst geht.