Kommentar: Vom Umbruch zum Durchbruch - die Recken sind der Knaller!

Der siebte Streich in Folge. Was ist das nur für ein Lauf? Auch den Meister SG Flensburg-Handewitt schickt der TSV Hannover-Burgdorf punktlos in die Heimat. Hannover-Sportchef Carsten Bergmann hat das Kribbeln in der TUI-Arena gespürt und meint: Jetzt dürften alle Zweifel an einem erfolgreichen Umbruch Geschichte sein.