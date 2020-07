Kommentar zur Weltfußballer-Chance des Bayern-Stürmers: An Lewandowski führt kein Weg mehr vorbei

Somit wäre Lewandowski auch in 2020 vermutlich leer ausgegangen, wäre da nicht Corona. Und durch die Verlegung der EM aufs nächste Jahr stehen seine Chancen auf die höchste individuelle Trophäe gar nicht schlecht, vielleicht sogar so gut wie noch nie – Stand jetzt.

Denn natürlich stehen die Entscheidungen in den europäischen Klubwettbewerben noch aus und natürlich haben die anderen Topligen gerade erst wieder den Spielbetrieb aufgenommen. Doch eines hat Lewandowski in diesem Jahr seinen Kontrahenten schon mal voraus: Er hat die Saison geprägt und hatte entscheidenden Anteil daran, dass sein Klub, der FC Bayern, das nationale Double gewann. In beiden Wettbewerben wurde er Torschützenkönig, mit 34 beziehungsweise sechs Treffern. In der Champions League führt er mit elf Toren dieses Ranking ebenfalls an. Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) und Lionel Messi (FC Barcelona) stehen aktuell bei zwei, Kylian Mbappé (Paris St. Germain) bei fünf und Karim Benzema (Real Madrid) bei vier Treffern.