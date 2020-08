Kommentar nach der Werder-Absage von Max Kruse: Warum eigentlich nicht der BVB?

Es war für mehrere Wochen ein Traum für viele Fans von Werder Bremen: Max Kruse kehrt zurück an seine alte Wirkungsstätte. Doch diese Träume platzten am Mittwochnachmittag. Bremens Sportchef Frank Baumann verkündete: „Wir haben uns in den vergangenen Wochen und Tagen damit beschäftigt, aber er will was anderes machen. Wir können damit gut leben.“ Noch interessanter allerdings, waren die Sätze, die er nachschob. „Max sind andere Dinge wichtiger als ein gewohntes Umfeld. Er sucht die neue Herausforderung.“