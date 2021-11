Kommentar: Wie Uli Hoeneß Hannover 96 verwandeln will

Er hat schicksalhafte Erinnerungen an Hannover – das muss wohl auch daran liegen, dass Uli Hoeneß vor knapp 40 Jahren im Heitlinger Moor bei Osterwald einen Absturz überlebte – als Einziger in einem Privatflugzeug, das ihn zum Länderspiel gegen Portugal im Niedersachsenstadion bringen sollte.

Hoeneß war damals 30 Jahre alt und junger Manager des FC Bayern, jetzt ist er fast 70, nur noch Ehrenpräsident, Hannover hat er allerdings weiterhin im Kopf. Zum wiederholten Mal in den vergangenen Jahren wünschte sich die meinungspräsente Bayern-Legende nun in einem Podcast 96 zurück in der 1. Liga – er hält Hannover für eine feine Fußballadresse mit großen Optionen.