Kommentar: Eine WM alle zwei Jahre bedroht den Stellenwert des Turniers

Denn Infantino weiß ganz genau, wie er sich Mehrheiten beschaffen muss. Er setzt da an, wo mit Fußball eben noch nicht so viel Geld umgesetzt wird wie in Europa. In Afrika, in Asien findet er so auf der Suche nach immer mehr Umsatz Zustimmung. Legendär ist sein Versprechen, das er vor seiner Wahl gab: Seit er FIFA-Präsident ist, soll jeder FIFA-Mitgliedsverband 5 Millionen Dollar pro vierjährigem Haushaltszyklus überwiesen bekommen. Für den DFB mag das eine zu vernachlässigende Summe sein, für kleinere Fußballnationen ist es ein Vermögen, das sie an Infantino bindet.