Kommentar zu Zehnkampf-Weltmeister Kaul: Ein Gesicht für die deutsche Leichtathletik

Mit dieser Lässigkeit, die Kaul verkörpert, wird er es noch weit bringen. Der 21-Jährige ist schlau, studiert Physik auf Lehramt. Er ist bodenständig, zurückhaltend, fair. Er verkörpert all das, was die Menschen von Sportlern gern fordern: Ein Typ sein. Einer, der sich auch so gibt, wie er ist. Kaul verstellt sich nicht. Und das ist auch gut so. Und ganz nebenbei hat er auch noch ein enormes sportliches Entwicklungspotenzial. Gerade die Disziplinen am ersten Tag des Zehnkampfs kann und muss er noch verbessern. Bei seinem Fortschritt könnte er in ein paar Jahren sogar den Weltrekord angreifen.