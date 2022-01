Kommentar zu den Vorwürfen gegen Beerbaum: Der Verband hinkt dem Skandal hinterher

Die FN hat zwar, gezwungenermaßen, noch in der Nacht zu Mittwoch nach der Ausstrahlung der RTL-Reportage Stellung bezogen und die in dem Bericht gezeigten Trainingsmethoden verurteilt. Der FN sind die Vorwürfe aber schon seit Juli 2020 bekannt. Als Reaktion darauf richtete der Verband im Januar 2021 eine Kommission mit Fachleuten ein, die “strittige Trainingsmethoden überprüfen und, wo nötig, Vorschläge für Regelwerksänderungen machen” solle. Das sollte eigentlich bis Ende 2021 passieren, wurde aber nicht eingehalten. Das ist eine schwache Leistung eines Verbandes, dem daran gelegen sein sollte, dass der Reitsport nicht pauschal der Tierquälerei bezichtigt wird, und der dabei auch in Kauf nehmen muss, Profis vor den Kopf zu stoßen und auszuschließen, wenn sie sich nicht an Regeln halten.

Der Verdacht liegt nach diesen Bildern nahe, dass solche Vorgehensweisen nicht nur mutmaßlich im Stall eines Ludger Beerbaum passieren. Wenn der Verband das Gegenteil beweisen und zeigen will, dass doch vielen Reiterinnen und Reitern am Wohl ihrer Tiere gelegen ist und nur das toleriert wird, muss er jetzt aktiv handeln und nicht nur in Zugzwang reagieren. Wer sich nicht an die Regeln des Tierschutzes hält, hat in diesem Sport nichts zu suchen. Zudem sollte sich der Verband dringend mit dem Druck innerhalb der Branche befassen – und der Frage: Warum gerät ein Profistall wie der von Beerbaum überhaupt in den Verdacht auf verbotene Methoden zurückzugreifen?