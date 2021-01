Kommentar zum Leipziger 2:3 in Mainz: Auf's Timing kommt es an, auch in Sachen Gulacsi

Mainz/Leipzig. RB verliert 2:3 in Mainz. Niederlage zur Unzeit? Wer erklärt uns Suchenden endlich den passenden Moment für eine Niederlage? Heilsame Niederlage? Was soll die heilen? Senk- und Spreizfüße? Gibt es Positives aus Leipziger Sicht zu berichten? Aber ja doch. Anzeige

Erstens: Es hat sich keiner verletzt. Das ist in Zeiten wie diesen erwähnenswert. Kommende Woche wird wieder Fußball gespielt. Gegen Leverkusen. Auch so ein Spiel, in dem es mindestens um alles geht.

Zweitens: Das 2:3 animierte Julian Nagelsmann zu einem hübschen Sprach-Bild, das mit den Bayern und RB zu tun hat. Die einen fahren ICE, die anderen eiern im Regionalzug hinterher. Doch es gibt Hoffnung: Man kann auch umsteigen.

Drittens: RB Leipzig hat in Mainz schon wichtigere Fußballspiele verloren. Am 29. April 2018 gingen die Männer von Ralph Hasenhüttl bei den Nullfünfern 0:3 unter. Die Mainzer und ihr Leipziger Keeper René Adler kämpften um den Klassenerhalt, RB spielte um die Qualifikation zur Champions League. Hasenhüttl schrammte im Nachgang dieses Tages knapp an der Entlassung vorbei. Nagelsmann sitzt fest im Sattel, die Königsklasse ist längst nicht flöten.

Womit wir bei Viertens wären. Es sind noch 16 Spiele zu spielen, 48 Punkte zu verteilen. Da werden noch viele wie auch immer geartete Züge abfahren, zu früh, zu spät oder gar nicht ankommen.