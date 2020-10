Kommentar zu RB Leipzigs 0:5 in Manchester: "Positive Aspekte? Aber ja doch!"

United und Ole Gunnar Solskjaer? Sind an ausgesuchten Tagen offenbar immer noch zu routiniert abgespulten Großtaten fähig. Oder um mit dem norwegischen Fußball-Liebhaber Jan Age Fjörtoft zu sprechen: „Ole always survives. He knew always when to score. Now he knows when to win a game.“ Will heißen: Ole ist ein Überlebenskünstler. Er wusste als Spieler, wann es Zeit ist, ein Tor zu machen. Siehe 1999 im Champions-League-Finale gegen die Bayern. Und der Trainer Ole Gunnar Solskjaer weiß auch, wann mal wieder ein befreiender Sieg her muss. Am Mittwoch war es so weit.