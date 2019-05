Kommentar zum Abstieg: Hannover 96 hat mal wieder ein Zeitproblem

Es musste so enden: Die 96-Profis spielten eine Katastrophensaison und zeigten am Tag des Abstiegs ihre beste Leistung. Zu spät – und damit ist der Absturz in die 2. Liga auch verdient.

Das Zeitproblem ist bei 96 in dieser Saison schon häufiger ein Thema gewesen. Bei der unwürdigen Entlassung von Trainer André Breitenreiter oder bei der Trennung von Horst Heldt. Zwischen dem Ex-Manager und Profiboss Martin Kind ging schon seit Wochen nichts mehr, bevor es zum Rauswurf kam.