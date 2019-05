Kommentar zum Aufstieg von Union Berlin: Lohn für das richtige Team

Mit einem Profi-Etat von 55 bis 60 Millionen Euro und der Mercedes-Benz-Bank als Sponsor im Rücken hat es der VfB Stuttgart fertiggebracht, die Bundesliga-Saison mit 28 Pünktchen zu beenden. Nürnberg (19 Punkte) und Hannover (21) retteten den Schwaben mit noch mieseren Leistungen und nach großen VfB-Tönen vor der Saison (Ex-Sportvorstand Michael Reschke: „Nur der Klassenerhalt kann nicht mehr das Ziel sein“) die Relegation, in der das VfB-Modell letztlich komplett zerbrach.

