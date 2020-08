Kommentar zum DFB-Start in die EM-Saison: Joachim Löw tanzt auf dem Drahtseil

Was für ein Programm für die deutsche Nationalmannschaft. In der Nations League ist das Team von Bundestrainer Joachim Löw direkt von Beginn an gefordert. Der Terminplan in der EM-Saison lässt keine größeren Pausen zu. Für RND-Sportchef Heiko Ostendorp muss Löw nun als Belastungssteuerungs-Experte glänzen.