Kommentar zum EM-Finale: Darum ist Italien der verdiente Europameister

Congratulazione Italia, Glückwunsch Italien! Die Mannschaft von "Mister" Roberto Mancini ist am Ende der absolut berechtigte und verdiente Europameister . Warum? Gehen wir doch mal das ganze Turnier durch.

Bereits im Auftaktspiel gegen die Türkei (3:0) begeisterten die Italiener mit ihrem flexiblen Mix aus Offensivpower und stabiler Defensive, aus Umschalt- und Ballbesitzspiel, sowie individueller Klasse und Teamgeist – dies zog sich so durch die gesamte EM.

Capitano Chiellini & Co wehrten sich mit Händen und Füßen

Mancini schaffte es, die Stars bei Laune zu halten und die ganze Nation mitzunehmen, die er bereits vor dem ersten Anpfiff mit einem offenen Brief hinter sich gebracht hatte. Es folgten zwei Zu-Null-Siege gegen die starken Schweizer (3:0) und die mauernden Waliser (1:0). Im Achtelfinale tat sich die Squadra Azzurra gegen Österreich zwar schwer, siegte schlussendlich aber genauso verdient wie im Viertelfinale gegen den Mitfavoriten aus Belgien. Und als Spanien in der Vorschlussrunde das bessere Team war, wehrten sich Capitano Chiellini & Co. mit Händen und Füßen und zeigten, dass sie auch Widerständen trotzen können. Genau wie im Endspiel nach dem frühen Rückstand.