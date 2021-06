Kommentar zum Europameister der Herzen: Der erste Titel der EM gehört Dänemark

Es war die pure Ekstase und zeigte einen Zustand, den man während der Geisterspiel-Pandemie fast schon vergessen hatte. Als nach dem ohnehin schon völlig euphorischen 4:1 von Dänemark gegen Russland auch noch das passende Endresultat der Belgier gegen Finnland vermeldet wurde, brachen im Kopenhagener Parken alle Dämme. Die Fans lagen sich weinend, singend und (freude)trunken in den Armen – Corona schien in diesen Momenten genauso besiegt wie das schlimme Schicksal, das Dänemarks Superstar Christian Eriksen bei seinem Kollaps neun Tage zuvor im ersten Gruppenspiel erlitten hatte. Es gab wohl kaum einen Fußballfan auf diesem Planeten, der den sympathischen Nordländern diesen Triumph nicht von ganzem Herzen gönnte.

Sogar der sonst eher zurückhaltende ARD-Mann Tom Bartels freute sich am Mikro so sehr, dass sich sein Arbeitgeber tags darauf öffentlich entschuldigen musste – es sei ihm verziehen.

Dänemark rückte nach dem Eriksen-Schock noch enger zusammen

"Danish Dynamite" hat wieder mal gezeigt, was dieses Land und diese Mannschaft ausmacht. Unbändiger Wille, Zusammenhalt, Leidenschaft. Nach dem Drama um Eriksen rückte das Team – mit Unterstützung einer ganzen Nation – noch enger zusammen, wollte für ihn unbedingt weiterspielen und den Einzug ins Achtelfinale schaffen. Dies gelang am Montagabend eindrucksvoll, in der Runde der letzten 16 wartet mit Wales eine machbare Hürde. Danach ist den Dänen alles zuzutrauen.