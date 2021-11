Kommentar zum Fan-Protest gegen Bayern-Bosse: Das wird Hainers härteste Prüfung

Beim Heimspiel am Samstag gegen den SC Freiburg äußerten die Bayern-Anhänger scharfe Kritik an der Zusammenarbeit des Rekordmeisters mit Katar. Am 25. November steht die Mitgliederversammlung in München an, wo Präsident Herbert Hainer durch den voraussichtlich sehr emotionalen Abend führen muss. Eine brisante Aufgabe, meint SPORTBUZZER-Reporter Patrick Strasser.