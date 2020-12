Kommentar zum Favre-Aus beim BVB: Auch Klubchef Watzke ist gescheitert

In insgesamt 110 Pflichtspielen saß Lucien Favre auf der Bank von Borussia Dortmund und sammelte dabei 2,01 Punkte pro Partie – nun ist der erfolgreichste Trainer in der Klub-Historie des BVB selbst Geschichte.

Nach der peinlichen 1:5-Klatsche gegen Aufsteiger Stuttgart und dem Abrutschen auf Platz 5 gaben die Schwarzgelben am Sonntag um 15:15 Uhr die Trennung vom Schweizer bekannt , dessen Vertrag noch bis zum 30. Juni 2021 lief. Das Vereinsmotto des angeblich so seriös geführten BVB müsste inzwischen eigentlich geändert werden: „Der Nächste, bitte!“ statt „Echte Liebe“.

Jetzt ist der Weg also endlich frei für einen weiteren Trainer, der nicht wie Jürgen Klopp ist, aber so sein soll. Mindestens so unterhaltsam, natürlich mindestens so erfolgreich. Und mit mindestens genauso einem guten Verhältnis zu den Bossen. Das erhofften sich Hans-Joachim Watzke & Co. bereits von Favres Vorgängern und Klopps Nachfolgern seit 2015. Namentlich: Thomas Tuchel, Peter Bosz und Peter Stöger.