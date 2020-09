Kommentar zum Saisonstart: Corona lässt sich nicht austricksen

Bock haben sie alle. Sechs Monate und länger haben die Amateurfußballer darauf gewartet, dass endlich wieder im Wettkampfmodus um Punkte gespielt werden darf. So groß die Freude darüber auch ist, viele gehen am ersten Spieltag während der Corona-Pandemie auch mit einem mulmigen Gefühl auf den Platz. Denn eines ist klar: Das Virus wird sich auch mit dem schönsten Doppelpass nicht austricksen lassen.

Man braucht kein Diplom im Glaskugellesen um vorherzusagen, dass Corona-Infektionen mit anschließender Mannschaftsquarantäne wie zurzeit bei den Teams von BSV Gleidingen und Niedersachsen Döhren keine Einzelfälle in der Region bleiben werden. Ob die mit reichlich zeitlichem Puffer gestalteten Spielpläne die zu erwartenden Ausfälle auffangen können, kann zurzeit niemand seriös sagen. Der Verband und vor allem die Vereine haben viel investiert und dafür getan, dass diese spezielle Saison überhaupt angepfiffen werden kann. Die Klubs desinfizieren ihre Bälle, lassen ihre Spieler in Etappen duschen und tragen die Zuschauer in Listen ein. Das ist viel Aufwand für oft wenig Personal.