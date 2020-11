Kommentar zum Gladbach-Erfolgstrainer: Marco Rose ist bei der richtigen Borussia

Die ersten drei Spiele in der Champions League waren wohl der letzte Beweis, dass Marco Rose ein außergewöhnlicher Trainer ist. Wie er die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach in den Duellen mit europäischen Topklubs wie Real Madrid, Inter Mailand und Schachtjor Donezk einstellte und bislang ungeschlagen fünf Punkte einheimste (es hätten auch neun sein können), war internationale Klasse – vor allem auch taktisch. Anzeige

Dass der Name Rose längst auch bei anderen Vereinen genannt wird, ist indes keine Überraschung. Schließlich hatten ihn schon diverse Konkurrenten auf dem Zettel, bevor er sich vergangenen Sommer für die Borussia vom Niederrhein entschied.

Bei der anderen Borussia, der aus dem Ruhrpott, ist Rose ein heißer Kandidat für die Nachfolge von Lucien Favre, dessen Abgang am Saisonende bevorstehen könnte. Doch wäre das wirklich ein schlauer nächster Schritt für den Erfolgscoach?

Beim BVB „scheiterten“ in der Nach-Klopp-Ära schon vier Trainer. Zählt man Favre, der eigentlich vom ersten Tag an angezählt wurde, mit dazu. Namentlich erlebten Thomas Tuchel, Peter Bosz und Peter Stöger ihr Vertragsende nicht, eine Verlängerung mit dem kauzigen Schweizer, der nicht so richtig zum BVB zu passen scheint, ist momentan unwahrscheinlich. Auch er vermisst mitunter den Rückhalt der Bosse um Hans-Joachim Watzke, auch er tut sich zunehmend schwer mit dem dauerhaft unruhigen Umfeld und den (zu hohen?) Erwartungshaltungen. Titel werden gefordert beim BVB, der unbestritten einen Kader besitzt, der das Potenzial dazu hat. Allerdings spielt er auch in einer Liga (sowie in zwei Pokalwettbewerben) mit dem schier übermächtigen Gegner FC Bayern – daran wird sich nichts ändern. Anzeige

Mit Rose kann bei Borussia Mönchengladbach etwas Großes entstehen

Bleibt also die Frage, ob Rose auf seinem jetzigen Posten nicht viel besser aufgehoben ist? Mit Sportdirektor Max Eberl hat er einen engen Vertrauten an seiner Seite, der zwar ebenfalls viel fordert, aber auch viel gibt – und bedingungslos hinter ihm steht. Auch in Gladbach will man irgendwann wieder was Blechernes in der Hand halten, der Druck ist aber deutlich geringer – und die Aussichten darauf sind nicht viel schlechter als beim BVB.