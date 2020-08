Kommentar zum Horror-Crash bei der Polen-Rundfahrt: Ein Unfall mit Ansage

Es waren schreckliche Bilder am Mittwochabend: Bei der ersten Etappe der Polen-Rundfahrt kam es zu einem furchtbaren Unfall zwischen den beiden Holländern Fabio Jakobsen und Dylan Groenewegen - im Zielsprint, bei einem Tempo von 80 Kilometern in der Stunde, kurz nach einer steilen Abfahrt. Wie irrsinnig ist das bitte? Immerhin hatte Jakobsen wohl Glück im Unglück. Der 23-Jährige befindet sich zwar im Koma, hat sich laut Angaben der Veranstalter und seines Teams aber keine schwerwiegenden Verletzungen am Gehirn oder an der Wirbelsäule zugezogen, dafür mehrere Knochenbrüche im Gesicht. Sein Zustand sei "stabil".