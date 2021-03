Kommentar zum Leipziger Modellprojekt zur Fan-Rückkehr: "Herz schlägt Kopf"

Als am Sonntag die Nachricht die Runde machte, RB Leipzig und der SC DHfK planen ihre Heimspiele in der kommenden Woche im Rahmen eines Modellprojekts mit 999 Zuschauern , war das Echo gewaltig. „Endlich“, jubelten die Einen. „Sind die denn wahnsinnig?“, schimpften die Anderen. Letztere sind der Kopf, der Verstand. Der blickt auf die Entwicklung der 100-Tage-Inzidenz und die aktuell gültige Corona-Schutz-Verordnung in Sachsen.

Am 9. März lag der im Moment so wichtige Wert in der Messestadt laut Robert-Koch-Institut bei 45, am Montag bei 84,5. Dass er zum ursprünglich geplanten Start des Modellprojektes am 1. April jenseits der 100 liegen wird, ist mehr als nur wahrscheinlich. Genau diese Marke muss aber unterschritten werden, damit das Projekt überhaupt starten kann. Oberbürgermeister Burkhard Jung hat also alles richtig gemacht, als er entgegen aller vorherigen Absprachen und vorbereiteten Pressemitteilungen die Pläne am Montag als „illusorisch“ bezeichnete. Nur keine falschen Hoffnungen wecken. Das machen andere schon zu lange. Der Kopf hat entschieden.