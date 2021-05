Kommentar zum Personal-Beben um Keller: Endlich ist der DFB mal konsequent

Die Nachricht kam am späten Dienstagabend zu diesem Zeitpunkt überraschend und wurde dazu vorab ausnahmsweise nicht gestreut: Der DFB stellt sich in der Führungsebene komplett neu auf. Präsident Fritz Keller stellt sein Amt am Montag zur Verfügung, Generalsekretär Friedrich Curtius wird abgefunden, Schatzmeister Stephan Osnabrügge folgt, Vize- und Übergangspräsident Rainer Koch wird beim vorgezogenen Bundestag Anfang nächsten Jahres nicht mehr kandidieren.

