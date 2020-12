Kommentar zum Stuttgart-Beben: Hitzlsperger setzt alles auf eine Karte

Es brodelt gewaltig beim VfB Stuttgart . Der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger geht den Klubpräsidenten Claus Vogt direkt und unmissverständlich an , wirft ihm mangelnde Transparenz vor, spricht von einem Riss zwischen Vogt und großen Teilen der übrigen VfB-Gremien. Der "Kreis", der sich "um den Präsidenten gebildet" habe, schade dem Klub massiv, so der frühere Nationalspieler.

Damit ist klar: Beim Aufsteiger aus Schwaben, der mit erfrischendem Fußball gerade die Bundesliga wunderbar aufmischt, ist ein offener Machtkampf ausgebrochen, über dessen Ausgang die Mitglieder mit ihrer Wahl des Präsidenten am 18. März entscheiden. Bis dahin sind es allerdings noch lange zweieinhalb Monate – Zeit, in der der VfB viel von dem kaputt machen kann, was er sich vor allem sportlich gerade aufgebaut hat. Denn klar ist: Vogt kann Hitzlspergers Vorwürfe nicht unkommentiert bis zur Wahl weglächeln. Er muss reagieren. Ob seine Reaktion jedoch nach all den nun öffentlichen Vorwürfen intern unter dem Deckel gehalten werden kann, ist äußerst fraglich. Eine öffentlich ausgetragene Schlammschlacht hat begonnen.