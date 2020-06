Kommentar zum verpassten Lok-Aufstieg: "Ungeschlagen, aber ungekrönt"

Aus dem erhofften Aufstieg in die 3. Liga wird nichts. Der 1. FC Lok Leipzig ist in der Relegation am SC Verl gescheitert, muss weiter mit der wenig geliebten Regionalliga vorlieb nehmen. LVZ-Sportchef Frank Schober meint: "Es wird verdammt schwer, nach dieser verpassten Chance neue Euphorie zu entfachen."