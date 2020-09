Kommentar zum Vettel-Wechsel zu Aston Martin: Ein Geschenk des Himmels

Wäre er nicht von Ferrari so unehrenhaft kurz vor Saisonstart vor die Tür gesetzt worden, Sebastian Vettel wäre nach der aktuellen Katastrophen-Saison des Ferrari-Teams wahrscheinlich selbst stark ins Grübeln geraten, ob er sich das Chaos beim italienischen Traditions-Rennstall weiter antun wolle. Denn der Ferrari ist in diesem Jahr ist eine rote Gurke: unzuverlässig, langsam - und sogar eine Gefahr für die Fahrer , wie Vettels explodierende Bremse beim Grand Prix von Monza gezeigt hat.

Der Wechsel von der Scuderia zum Racing-Point-Nachfolgeteam Aston Martin dürfte sich für den viermaligen Weltmeister also wie ein Geschenk des Himmels anfühlen: In einem durchaus ordentlichen Auto mit einem Milliardär als Investor hat der 33-Jährige die Chance, es im Herbst seiner Karriere seinen Kritikern - und vor allem den Ferrari-Bossen, die nicht mehr an ihm glaubten - zu zeigen: dass er doch ein Team aufbauen kann, dass er doch als Entwicklungsfahrer taugt, dass er das schnelle Autofahren doch noch nicht verlernt hat. Mit einem Aston Martin vor den Ferraris zu fahren, dürfte für Vettel Balsam für die zuletzt geschundene Seele sein.