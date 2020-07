Kommentar zur Esser-Rückkehr: Kocak ist konsequent, aber geht ein hohes Risiko ein

Hannover 96 hat eine neue Nummer eins – mal wieder. Michael Esser ist zurück , Trainer Kenan Kocak hat ihm den Stammplatz im Tor für die kommende Saison versprochen. Einen Zweikampf mit Ron-Robert Zieler wird es nicht geben. Der Weltmeister muss gehen. Oder: So lange Kocak 96-Trainer ist, auf der Tribüne Platz nehmen. So tickt Zieler aber nicht, er wird einen neuen Klub finden, wahrscheinlich mit dicker Abfindung von 96 im Portemonnaie.

Trainingsauftakt am Montag

Für den Weltmeister ist es schade, seine „Heimat“ als junger Papa verlassen zu müssen, aber Kenan Kocak zieht seine Linie knallhart durch. Und das nicht nur bei Zieler. Einigen 96-Profis soll er dem Vernehmen nach schon mitgeteilt haben, dass ihnen die Degradierung in die zweite Mannschaft droht. Entweder wird ein neuer Klub gefunden oder die Spieler sehen Testspielgegner HSC später auch noch mal zum Punktspiel. Fröhlich pfeifend (außer Esser) werden die Profis am Montag zum Trainingsauftakt wahrscheinlich nicht in der Kabine sitzen.