Kommentar zur Fortführung der 3. Liga: Der DFB spielt mit dem Feuer

Längst hat sich rund um die 3. Liga eine Dynamik entwickelt, die wohl nur noch schwer wieder in geordnete Bahnen zu lenken ist. Größter Streitpunkt: die Fortführung der aktuellen Saison . Das DFB-Präsidium verabschiedete am Montag einen entsprechenden Beschluss . Gespielt werden soll ab dem 26. Mai wieder – und dann alle elf verbleibenden Spiele in englischen Wochen. Viele Klubs hingegen dringen auf einen Abbruch der Saison – sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus sportlichen Gesichtspunkten.

Muskuläre Probleme bei Spielern sind vorprogrammiert

Waldhof Mannheim hat nun sogar eine erneute Abstimmung über einen Saisonabbruch eingefordert – nachdem eine erste Abstimmung pro Weiterspielen ausfiel. Doch damit wollen sich viele Klubs nicht abfinden. Klar, viele Teams fürchten neben finanziellen Engpässen vor allem um das sportliche Abschneiden. Waldhof Mannheim wäre aktuell Zweiter, würde also in die 2. Bundesliga aufsteigen. Auch der Hallesche FC und der 1. FC Magdeburg, die beide nach einer schwierigen Saison aktuell den Klassenerhalt geschafft hätten, dringen auf den Saisonabbruch . Allerdings hat dies auch durchaus andere Gründe: In Sachsen-Anhalt sind sportliche Wettkämpfe und Training unter wettkampfähnlichen Bedingungen bis Ende Mai verboten. Das bedeutet: Vor dem geplanten ersten Spieltag dürften beide Teams gar nicht anständig trainieren.

Fairer Wettbewerb in der 3. Liga ist kaum möglich

Ohnehin ist der Spielplan des DFB äußerst ambitioniert zusammengestellt. Elf Spieltage in fünf englische Wochen zu pressen wäre schon unter normalen Umständen vermessen. Doch normal war in den vergangenen zwei Monaten nichts. Erst durften die Teams überhaupt nicht trainieren, dann von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ein fairer Wettbewerb ist dadurch sicherlich nicht möglich. Und nun so viele Spiele in so kurzer Zeit? Es braucht keine Propheten, um davon auszugehen, dass viele Spieler in den englischen Wochen mit muskulären Problemen zu kämpfen haben werden. Schon jetzt fallen schließlich diverse Bundesliga-Spieler für den ersten Spieltag am kommenden Wochenende aus, weil sie das intensive Mannschaftstraining körperlich nicht mehr gewohnt waren.