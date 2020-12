Kommentar zur Löw-Entscheidung: Das Problem sind die DFB-Strukturen - kein Gegenpol zu Bierhoff

Forderungen zu stellen ist leicht. Erst recht, wenn es irgendwo kriselt und die Ergebnisse ausblieben. Dann kommen sie um die Ecke, die Kritiker, die Experten, die zig Millionen Bundestrainer – das ist gut so und gehört zum Geschäft. Gerade im Fußball-Business lohnt sich aber häufig auch ein Blick hinter die Kulissen , auf die andere Seite der Medaille. So auch im Fall Joachim Löw.

"Der Bundestrainer muss weg", so lautete die einhellige öffentliche Meinung. In Kolumnen, TV-Shows und – logischerweise in den sozialen Netzwerken, wurde der Weltmeister-Trainer von 2014 hinterfragt, zerlegt, teilweise für komplett unfähig erklärt. So läuft es heutzutage nun mal. Vor allem, wenn man mit dem DFB-Team eine historische 0:6-Klatsche in Spanien kassiert hat. Doch ganz so einfach ist es eben doch nicht. Völlig unabhängig von fehlenden Alternativen und einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt für eine Entlassung stellt sich die Frage: Wer hätte Löw denn eigentlich rauswerfen können?