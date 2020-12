Kommentar zur Niederlage in Heidenheim: Hannover 96 kommt nicht über den Berg

Wer einen potenziellen Abstiegskandidaten sehen wollte, musste sich die erste Hälfte im höchsten Stadion Deutschlands ansehen. So kommt Hannover 96 nicht über den Berg, erst recht nicht hoch in der Tabelle. Kenan Kocaks Umstellung von der Viererkette auf Dreierkette klappte überhaupt nicht. Es war ein Eigentor, bei den schnellen Heidenheimern so naiv zu verteidigen. Und dazu reines Glück für 96, dass der Gegner nur schnell und passsicher, aber im Abschluss schwach war. Entsprechend hatte 96 sogar noch die Chance, das 0:1 auszugleichen, was nicht verdient gewesen wäre.

Kocaks Umstellung auf die Viererkette in der zweiten Hälfte zeigte, dass die Startformation ein Fehler war. Aber das ist nur das eine. Aus der Mannschaft müssen Nationalspieler wie Bijol oder Haraguchi auch mal in der Lage sein, ein Zweitligaspiel an sich zu reißen. Aber niemand reißt was, niemand übernimmt Verantwortung. Dazu kommen technische Ungenauigkeiten bei Schindler, Kaiser, Falette, Basdas, Weydandt, Twumasi – bei fast allen außer bei Hult. Kocak hatte sich schon am Donnerstag über den Trainingseinsatz seiner Spieler geärgert. Samstag folgte ein weiterer Tiefpunkt. Es sind mittlerweile so viele, dass ab sofort der Abstiegskampf ausgerufen werden muss.