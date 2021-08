Kommentar zur Olympia-Bilanz des DOSB: Alfons Hörmanns "Analyse" ist ein Witz

37 waren es am Ende der Spiele in Tokio für das "Team D" – fünf weniger als 2016 in Rio und so wenige wie seit der Wiedervereinigung nicht. Dennoch findet der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) die Ausbeute "in Ordnung" und lobte zudem das vorbildliche Verhalten des deutschen Teams. Für die meisten Athletinnen und Athleten sowie Offizielle mag das zutreffen, für andere definitiv nicht. Zwei davon wurden nach Verfehlungen, die nichts mit dem olympischen Gedanken zu tun hatten, nach Hause geschickt. Das deutsche Fußballteam bekam nicht mal einen kompletten Kader zusammen, weil einige Profis und Vereine die Unterstützung verweigerten. All das ist für die angebliche Sportnation Deutschland einfach nur peinlich und sollte auch so deutlich angesprochen werden. Zumal es auch einiges an Fantasie braucht, um die sportlichen Leistungen insgesamt als ordentlich einzustufen.