Kommentar zur Pleite in Gladbach: Jetzt spielt der BVB auch um seine Zukunft

Was war das für eine traumhafte Kombination, mit der die Offensivstars von Borussia Dortmund ihre Gladbacher Gegenspieler schwindelig spielten. Der Führungstreffer zum 2:1 durch Erling Haaland dokumentierte die Weltklasse-Anlagen des BVB-Angriffs auf ansehnliche Weise: Eine überragende Balleroberung von Bellingham, eine schnelle, schörkellose Kombination über den Youngster, Reus und Sancho – und ein eiskalter Abschluss von Haaland. Spiel gedreht! Zu dumm aus Dortmunder Sicht, dass es damit nicht vorbei war und man sich den Freitagabend mit eklatanten Versäumnissen in der Abwehr noch selbst verdarb. Am Ende stand gegen zugegeben sehr starke Gladbacher ein 2:4 – ein weiterer Rückschlag gegen einen direkten Konkurrenten.

Jeglicher Effekt durch den Trainerwechsel von Lucien Favre zu Edin Terzic ist komplett verpufft – sollte es ihn überhaupt gegeben haben. Der neue Coach gewann nur vier seiner acht Bundesliga-Spiele, musste dabei elf Gegentore quittieren. Vor allem die dramatischen Standard-Probleme bekommt der BVB unter Terzic nicht in den Griff, die Mannschaft gibt Rätsel auf, schwankt teilweise im Minutentakt zwischen Euphorie und Lethargie. Nach der Pleite in Gladbach, dem dritten sieglosen Spiel in Serie, droht der Absturz auf Platz acht. Die BVB-Bosse haben allen Grund, alarmiert zu sein: Das erklärte Saison-Mindestziel, der vierte Platz und die Champions-League-Qualifikation, ist in akuter Gefahr.