Kommentar zur Spuckattacke von Ozan Kabak: So zerstört sich Schalke 04 selbst

Es ist eine Szene in der ersten Halbzeit des Spiels zwischen dem FC Schalke 04 und dem SV Werder Bremen, die einen ratlos zurücklässt: S04-Profi Ozan Kabak spuckt in Richtung eines am Boden liegenden Bremers. Ein Unding, meint SPORTBUZZER-Redakteur André Batistic.