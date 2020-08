Kommentar zur Vertragsauflösung von Ralf Rangnick: Ehrenbürger Rangnick - warum nicht?

Und so geht die Saison 2019/2020 nicht nur als jene in die RB-Historie ein, in der fundamental anders als unter Rangnick Fußball gespielt wurde. Mit weniger Balljagd und Vertikalität, mit mehr Ballbesitz und Anlehnungen an Pep Guardiolas Tiki-Taka. Es war eine Saison, die man trotz der Orgien an Heim-Unentschieden und sich ewig hinziehenden Verletzungsproblemen attraktiv und erfolgreich nennen darf. Es war auch eine Spielzeit, an deren Ende viel Geld für Timo Werner fließen wird – weil die RB-Chefs dem Nationalspieler einen ablösefreien Wechsel ausgeredet haben. Gleiches ist Oliver Mintzlaff, Markus Krösche und Co. auch in der Causa Dayot Upamecano gelungen. Hut ab. Zumindest im Fall Werner hat der Schwabe Rangnick seinen Einfluss bei seinem schwäbischen Ziehsohn geltend gemacht.