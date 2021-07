Kommentar zu den vollen EM-Stadien: UEFA und Politik müssen jetzt Verantwortung übernehmen

Von vorneherein war klar, dass das den Kontinent umspannende Fußball-Großereignis bei aller Begeisterung über die Rückkehr zur Normalität mit Problemen behaftet sein würde. Nun könnte sich der Freudenspender auf der Zielgeraden zum Desaster entwickeln. Es ist das EM-Paradoxon: Auf Wunsch der UEFA werden immer mehr Zuschauer in die Arenen gelassen – gleichzeitig verbreitet sich die Delta-Variante über den Kontinent. Die Mannschaften leben abgeschirmt in ihren Blasen – auf den Rängen fallen sich Menschen ohne Masken in die Arme. Und ausgerechnet in England, wo die Delta-Variante besonders grassiert, sollen Halbfinals und Finals vor 60.000 Zuschauern ausgetragen werden.