Kommentator Jörg Dahlmann kritisiert Sky nach Kündigung scharf: "In den Rücken gefallen"

Rund vier Monate, nachdem ihm durch den Pay-TV-Sender vorzeitig der Vertrag gekündigt wurde, hat der langjährige Sky-Kommentator Jörg Dahlmann mit dem Sender abgerechnet. Der 62-Jährige warf Sky in einem Interview mit der Bild am Sonntag "puren Aktionismus" vor und attestierte den Verantwortlichen des TV-Senders "allerfeinstes Mobbing". Dahlmann war im März gekündigt worden , nachdem er sich laut eines Unternehmenssprechers "aus unserer Sicht bei seinen Kommentaren nun mehrfach unsensibel und unpassend verhalten" habe.

Kurz zuvor hatte Dahlmann für Aufregung gesorgt, weil er beim Zweitliga-Spiel zwischen Hannover 96 und Erzgebirge Aue (1:1) Japan, das Heimatland von 96-Verteidiger Sei Muroya, als "Land der Sushis" bezeichnet hatte. Dieser Kommentar wurde von einigen Fans als rassistisch gewertet und sorgte für Kritik im Netz, die letztlich zumindest aus Sicht von Dahlmann maßgeblichen Anteil an seinem Aus bei Sky hatte. "Der Sender hat den Riesenfehler gemacht, sich zu sehr durch Twitter-Hater leiten zu lassen. Diese Empörungsgemeinde hat die Politik des Senders beeinflusst. Ich empfinde diese Reaktionen von Sky einerseits als traurig, andererseits als unprofessionell", sagte er. "Wer sich von Twitter regieren lässt, hat eine journalistische Bankrott-Erklärung abgegeben."

Dahlmann wirft Sky "puren Aktionismus" vor

Dahlmann erklärte auch, wie es zu seiner Kündigung kam. "Am Tag nach dem Spiel hatten wir eine Teams-Schalte. Ich wurde nicht gefragt, ich konnte keine Stellung beziehen. Mir wurde einfach gesagt, dass ich zum 30. April entlassen bin", sagte er. Dies sei "purer Aktionismus" gewesen, denn man habe seine Bezüge bis zum Sommer weiter bezahlt. "Sky wollte damit zeigen, dass sie mit Rassismus nichts zu tun haben wollen und haben nicht genug nachgedacht über die Geschichte. Was sie mit mir gemacht haben, ist allerfeinstes Mobbing", so Dahlmann weiter.