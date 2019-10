Kult-Kommentator Von Thurn und Taxis kritisiert TV-Rechte: "Die Fußball-Blase wird platzen"

Der ehemalige Fußball-Kommentator Fritz von Thurn und Taxis übt harte Kritik an dem aktuellen System der TV-Übertragung von Fußballspielen. „Heute kann selbst ich mich als Insider nicht mehr richtig orientieren, wo welches Spiel am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag läuft“, sagte der 69-Jährige dem Nachrichtenportal t-online.de. „Diese Entwicklung gefällt mir nicht und geht am Zuschauer vorbei."