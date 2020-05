Kommt Marek Mintal zum 1. FC Lok Leipzig? Das Phantom ist heißer Trainerkanididat

Es wäre ein Wiedersehen alter Weggefährten. Marek Mintal und Wolfgang Wolf – das passt wie Ribéry und Robben, wie Mintzlaff und Mateschitz, wie Butter auf der Brezel. Gemeinsam feierte das Duo beim Club aus Nürnberg erfolgreiche Zeiten, Jahre später trafen sich beide für eine Halbserie bei Hansa Rostock wieder. Unter dem erfahrenen Pfälzer blühte der bescheidene Slowake auf. Wolf stellte das „Phantom“, wie die Clubberer ihren torgefährlichen Liebling nannten, in 89 Spielen beim FCN und Hansa auf, Mintal zahlte es mit der beeindruckenden Quote von 50 Toren und 16 Assist zurück.

Leipzig. Nimmt in der nächsten Saison das „Phantom“ auf der Trainerbank des 1. FC Lok Leipzig Platz? Der Slowake Marek Mintal (42), Coach der Amateure des 1. FC Nürnberg in der Regionalliga Bayern, ist heißer Kandidat für den Cheftrainer-Posten der Lokomotive. Wie der Sportbuzzer aus heißer Quelle erfahren hat, ist Mintal der Top-Kandidat für die Nachfolge von Wolfgang Wolf (62).

Unter der Regie Wolfs schlüpfte der zweifache slowakische „Fußballer des Jahres“ in die Fußstapfen von Rudi Völler und wurde in der 2. Liga wie auch im Jahr darauf in der Bundesliga Torschützenkönig. Eine herausragende Zusammenarbeit, die in Probstheida unter Sportdirektor Wolf fortgeführt werden soll. Womöglich sogar in der Regionalliga, falls die Aufstiegsspiele gegen Verl nicht von Erfolg gekrönt sein sollten.